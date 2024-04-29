В Турции сообщили, что Исламский банк развития выделит стране кредит в $6,3 млрд

Исламский банк развития - международная финансовая организация, расположенная в Саудовской Аравии, - выделит Турции в 2024-2026 годах кредит в размере $6,3 млрд. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил по итогам переговоров в Эр-Рияде глава турецкого минфина Мехмет Шимшек.

"Финансирование будет выделено на поддержку проектов в сферах образования, транспорта, сельского хозяйства, промышленности, энергетики в рамках реализуемой Турцией среднесрочной программы экономического развития", - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк (ВБ) выделил Турции дополнительно $18 млрд на инвестиционные проекты. Всего по линии ВБ Турция на реализацию среднесрочной программы развития в течение пяти лет получит $35 млрд.