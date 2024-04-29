В Тбилиси у здания парламента произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями

28 апреля в Тбилиси у здания парламента во время акции протеста произошли столкновения между протестующими людьми и полицией. В акции участвовало несколько тысяч человек. Она проводилась в связи законопроектом о «О прозрачности иностранного влияния». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Русская служба BBC.

Участники демонстрации требовали от парламента отказаться от принятия этого законопроекта, который, по мнению оппозиции, списан с российского Закона «Об иностранных агентах».

Оппозиционные партии и неправительственные организации объявили о митинге после того, как стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта» планирует 29 апреля провести акцию в поддержку законопроекта.

По подсчетам агентства AFP, в акции приняли участие около 20 000 человек.

Возле здания парламента разместилось много полицейских. Ситуация обострилась, когда несколько протестующих попытались прорваться через полицейскую цепь.

В МВД Грузии заявили, что протестующие проигнорировали многочисленные обращения правоохранителей, и полиция применила специальные меры для наведения порядка.

Позже акция завершилась, протестующие разошлись.

28 апреля в Парламенте Грузии пройдет второе чтение законопроекта, во время которого будет действовать «желтый уровень безопасности», то есть будет ограничен вход посетителей. Парламент объясняет это необходимостью обеспечить рабочую и безопасную атмосферу.

Правящая партия Грузии уже во второй раз представляет в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В марте 2023 года после массовых демонстраций партии пришлось отозвать этот проект.

Законопроект обязывает неправительственные организации и СМИ, которые получают более 20% своего финансирования из-за границы, регистрироваться в качестве организаций, продвигающих интересы иностранной державы.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что такое законодательство необходимо для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.