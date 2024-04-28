Журналисты выбрали нового шахматного короля. Чемпионом стал заместитель главного редактора «Арменпресс» Арарат Петросян

Шахматный король журналистов сменился. На этот раз чемпионом был объявлен заместитель главного редактора «Арменпресс» Арарат Петросян, опередив занимающего почти постоянно место лидера Вадима Мкртчяна из газеты «Голос Армении».

28 апреля в Ереванском Доме шахмат имени Тиграна Петросяна состоялся ставший уже традиционным 9-й шахматный турнир с участием 12 представителей СМИ. Турнир прошел при спонсорстве мэрии Еревана, поддержке компаний «Сил Груп» и «Сис Натурал», а организатором выступила Ассоциация иностранных корреспондентов.

Журналисты выяснили отношения за доской в течение одного дня, турнир состоял из 5 туров и проходил по системе быстрых шахмат. На каждую партию участникам было выделено 10 минут и по 5 дополнительных секунд на каждый ход. Главным судьей турнира был судья республиканской категории Ваан Димаксян, а на церемонии награждения свои наилучшие пожелания участникам направил известный гроссмейстер Рафаэль Ваганян, который учредил специальный приз и благодарственное письмо.

Председатель Ассоциации иностранных корреспондентов Тигран Ованнисян вручил кубки, медали и почетные грамоты занявшему первое место Арарату Петросяну («Арменпресс»), обладателю второй награды Вадиму Мкртчяну и занявшему третье место Рубену Маргаряну (оба из газеты «Голос Армении»). Медалисты также получили денежные призы. Награды в 4 номинациях были также вручены участникам: занявшему 4-е место пресс-секретарю Министерства юстиции Норайру Шогикяну, за самую быструю победу – главному редактору сайта Ermenihaber.am Мхитару Назаряну, Главному редактору газеты «Аспет», ветерану шахмат Артуру Буниатяну и единственной представительнице прекрасного пола на турнире корреспонденту газеты «Собеседник Армении» Яне Авчиян.

«Проведение шахматного соревнования между СМИ, которое стало уже традиционным, способствует популяризации шахмат в республике. Спасибо мэрии Еревана и поддерживающим компаниям «Сил Груп» и «Сис натурал»», - отметил президент Ассоциации иностранных корреспондентов Тигран Ованнисян.

Напомним, что 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 победителем турнира был корреспондент газеты «Голос Армении» Вадим Мкртчян, чемпионом в 2019 году стал основатель газеты "Футбол Плюс", известный футбольный комментатор Сурен Багдасарян.