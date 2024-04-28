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Два человека пострадали в ДТП на трассе Джермук-Гндеваз

Два человека пострадали в ДТП на трассе Джермук-Гндеваз

28 апреля в 11:02 в центр кризисного управления Вайоцдзорского областного спасательного управления поступила информация о том, что возле Кечутского водохранилища произошла авария, есть два пострадавших.

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления Спасательной  службы МВД РА.  

Согласно источнику, установлено, что на 7-м км автодороги Джермук-Гндеваз автомобиль марки VAZ (водитель: А.М., 1981 года рождения) выехал за пределы проезжей части дороги (около 15 метров) и врезался в камни.

До прибытия спасателей, водитель и пассажир Г. С. (1985 года рождения), были госпитализированы в медицинский центр, где состояние их здоровья оценено как средней тяжести.

Отмечается, что спасатели отключили электричество в машине и перекрыли кран газового баллона.

 


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