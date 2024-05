Арарат Мирзоян поздравил свою коллегу из Нидерландов по случаю Национального праздника

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян поздравил свою коллегу из Нидерландов Ханке БрюинзСлотпо случаю Национального праздника – дня рождения короля страны.

Как передает Арменпресс, министр иностранных дел РА сделал сообщение в своем X-микроблоге.

«Я передаю наилучшие пожелания моей коллеге Ханке БрюинзСлотпо случаю Дня короля в Королевстве Нидерландов. По итогам наших предыдущих обсуждений я рассчитываю на дальнейшее расширение нашей повестки совместно с инициативами Армения-Нидерланды и Армения-Европейский Союз", - говорится в записи министра.

Sending best wishes to my counterpart @HankeBruinsSlot on #KingsDay. Following our earlier discussions, looking forward to further enhancing our agenda with joint - &-initiatives. https://t.co/kIxsMzGcmh