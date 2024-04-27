В ближайшие дни станет теплее еще на 2-4 градуса

Днем 27, 28-30 апреля в Ереване ожидается погода без осадков. В вечерние часы 2 мая возможны кратковременные дожди и грозы, во время грозы порывы ветра усилятся - до скорости 13-16 м/с.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, отметив, что днем ​​27, 28-29 апреля температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

Днем 27 апреля, 28-29 апреля на территории республики будет наблюдаться погода без осадков. Днем 30 апреля, 1-2 мая, в отдельных регионах пройдет кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-восточный: 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до скорости 15-20 м/с.