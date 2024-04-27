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28 апреля Армянская Апостольская Церковь отметит праздник явления Святого Креста

28 апреля Армянская Апостольская Церковь отметит праздник явления Святого Креста

По случаю праздника Явления Святого Креста, 28 апреля в 10 часов утра, реликвия Креста Распятия  Иисуса Христа будет перенесена из Святого Эчмиадзина в храм Святого Креста Арабкира- Араратской Патриаршей епархии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первопрестольный Святой Эчмиадзин.

Праздник Явления – день обета церкви Святого Креста Арабкира. В 11 часов будет совершена праздничная Святая Литургия. Реликвия останется в церкви до 17:00 часов.


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