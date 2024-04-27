Прибывшие в РА по приглашению генпрокурора зарубежные делегации посетили Матенадаран

Прибывшие в Армению по приглашению Генерального прокурора Республики Армения Анны Вардапетян делегаты десяти европейских стран и международных организаций посетили Научно-исследовательский институт древних рукописей имени Месропа Маштоца - Матенадаран.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Генпрокуратура Республики Армения.

Европейские прокуроры и представители международных институтов в сопровождении директора Матенадарана Ара Хзмаляна, осмотрели выставочные залы музея и ознакомились с армянским рукописным наследием.

После осмотра состоялся сольный концерт заслуженного артиста РА Айка Меликяна. Приказом Генерального прокурора Анны Вардапетян заслуженный артист РА Айк Меликян награжден памятными часами Прокуратуры РА.

Делегации принимают участие в двухдневной конференции высокого уровня на тему «Повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью», организованной совместно Генеральной прокуратурой и Советом Европы.