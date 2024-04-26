Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

Армения получила очередные предложения Азербайджана по проекту мирного договора: МИД

Армения получила очередные предложения Азербайджана по проекту мирного договора: МИД

Армения получила очередные предложения Азербайджана по проекту мирного договора. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

“Армения получила предложения азербайджанской стороны по проекту мирного договора (9-я редакция текста)”, - сказала Бадалян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am