Армения получила очередные предложения Азербайджана по проекту мирного договора: МИД

Армения получила очередные предложения Азербайджана по проекту мирного договора. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

“Армения получила предложения азербайджанской стороны по проекту мирного договора (9-я редакция текста)”, - сказала Бадалян.