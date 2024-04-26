Отношения Ирана с Россией выходят на новый уровень: министр обороны Ирана

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммад Аштиани на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу, прошедших в Астане.

«Наши отношения только углубляются и расширяются, выходят на новый уровень», - цитирует Аштиани РИА Новости.

Он выразил признательность министру обороны России за поддержку Ирана во время нападения на консульство Республики в столице Сирии.

«Хотел бы воспользоваться этой возможностью и поблагодарить вас за вашу справедливую, честную позицию в отношении Исламской Республики Иран за поддержку в момент нападения на наше консульство в Дамаске, а также за вашу взвешенную реакцию на наш соразмерный ответ», - сказал Аштиани.

Вечером 13 апреля Иран выпустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю, в ответ на нападение на консульство Ирана в Дамаске. В результате удара Израиля погибли 13 человек, в том числе и высокопоставленные иранские генералы. Тегеран обвинил Израиль в этом нападении.