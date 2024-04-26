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США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Ирана

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против Ирана

В ответ на ракетный удар Ирана по Израилю Соединенные Штаты, Великобритания и Канада 25 апреля ввели новые санкции в отношении Тегерана. Ограничительные меры направлены, прежде всего, против торговли беспилотниками и их производства. 

Как передает «Арменпресс», в заявлении Министерства финансов США отмечается, что под санкции попали 16 компаний, восемь частных лиц, пять судов и один самолет в связи с поддержкой, оказываемой Тегерану при закупках беспилотников. 

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Великобритании, четыре компании и два частных лица попали в санкционный список за участие в производстве иранских беспилотников. Кроме того, введен дополнительный запрет на экспорт компонентов, которые могут быть использованы для создания беспилотников. 

«Мы привлечем к ответственности тех, кто несет ответственность за дестабилизирующее поведение Ирана», - в заявлении приводятся слова министра ИД Великобритании Дэвида Кэмерона. 

Ограничительные меры Канады коснулись двух физических и двух юридических лиц. Министерство иностранных дел страны пояснило, что санкции были введены в координации с союзниками по G7.


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