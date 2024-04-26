Российско-турецкий мониторинговый центр, расположенный в Агдаме прекратил свою деятельность. Состоялась церемония закрытия центра.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отмечается, что на церемонии присутствовали начальник генштаба вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев, начальник генштаба сухопутных войск министерства национальной обороны Турции Левент Эргюн, заместитель начальника генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Истраков и другие.

Российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме начал свою деятельность в январе 2021 года. Договоренность о создании российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме была достигнута после 44-дневной Арцахской войны.