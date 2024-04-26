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Пентагон готовит контракты на $6 миллиардов на производство оружия для Киева

Пентагон готовит контракты на $6 миллиардов на производство оружия для Киева

Власти США в рамках нового пакета военной помощи Украине готовятся подписать контракты с американскими предприятиями на производство оружия и техники для Украины на сумму до $6 миллиардов. 

Контракты могут быть окончательно согласованы и объявлены уже 26 апреля. Они охватят боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и средства борьбы с ними, а также ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей. 

Однако POLITICO считает, что вооружение вряд ли поступит Украине в течение нескольких лет, поскольку эти деньги выделяются в рамках инициативы по поддержке безопасности Украины, которая предусматривает контракты с компаниями оборонной промышленности США на производство нового оружия, а не на поставку оружия из резервов США. 

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе в размере $95 миллиардов. Закон о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 миллиарда.


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