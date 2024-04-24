Армянский народ пережил первый геноцид XX века и первую этническую чистку XXI века: выступление Натали Луазо в ЕП

Депутат Европейского парламента от Франции Натали Луазо на пленарном заседании Европейского парламента выступила с обращением по поводу 109-й годовщины Геноцида армян.

«24 апреля 1915 года в столице Османской империи Константинополе по приказу правительства было арестовано и убито около 600 армян. Этими убийствами было положено начало Геноцида армян, в дни которого погибло 3/4 армянского населения того времени. Международное сообщество не отреагировало на это.

Несколько месяцев назад Азербайджан силой изгнал 100 000 армян из Нагорного Карабаха. Армянский народ фактически пережил и первый геноцид XX века и первую этническую чистку XXI века. И наша реакция вновь не была соотетствующей.

И в этот день памяти жертв Геноцида армян я не прошу у вас минуты молчания. Напротив, я прошу всех европейцев говорить и действовать, поскольку армянский народ и сегодня сталкивается с опасностью», - как передает «Арменпресс», сказала Натали Луазо.