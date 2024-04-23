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«Армянская женщина - жертва и героиня Геноцида»: выставка, посвященная женщинам, испытавшим всю жестокость геноцида

«Армянская женщина - жертва и героиня Геноцида»: выставка, посвященная женщинам, испытавшим всю жестокость геноцида

В преддверии 109-й годовщины Геноцида армян в зале временных экспозиций Музея-института Геноцида армян открылась временная экспозиция «Армянская женщина - жертва и героиня геноцида». 

Как передает «Арменпресс», директор Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян отметила, что цель выставки - показать тяжелую судьбу армянской женщины в дни Геноцида армян, и в то же время ее необычайное мужество и стойкость. 

«Экспозиция составлена из личных историй армянских женщин, которые дополняют и представляют трагические эпизоды, выпавшие на долю армянских женщин в годы Геноцида», - отметила директор Музея-института Геноцида армян. 

Научный сотрудник Музея-института Геноцида армян, организатор выставок - Седа Парсамян отметила, что эта выставка призвана представить не только судьбы женщин, прошедших через жестокие испытания в годы геноцида, но и их необычайную стойкость и мужество. 

«Мы попытались представить выставку с помощью четкой хронологии: в первую очередь - это образ армянской женщины в Османской империи в конце 19-го и начале 20-го веков. При помощи многочисленных экспонатов - личных вещей, одежды, украшений, фотографий и других предметов мы попытались показать, какой была армянская женщина в семье, быту, в образовании и поднять вопросы, связанные с правами женщин. 

В основе показа два очень важных акцента. Представлены не только женщины, которых пытали и убивали, но и женщины, которых похищали, продавали, обращали в рабство, подвергали различным видам насилия во время депортации», - рассказала она. 

Седа Парсамян подчеркнула, что в экспозиции более десятка историй, каждая из которых представляет  эпизод Геноцида армян. 

Она отметила, что представлены музейные экспонаты из Музея-института Геноцида армян также и из других музеев.


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