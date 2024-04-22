Время в Ереване: 11:07,   4 Май 2024

Церковь Воскепара останется на территории Армении: офис вице-премьера

Церковь Воскепара останется на территории Армении: офис вице-премьера

Офис вице-премьера Армении, председателя Комиссии по делимитации границы с Азербайджаном Мгера Григоряна опровергает слухи о том, что находящаяся в селе Воскепар Тавушской области церковь Пресвятой Богородицы VI-VII веков будет передана Азербайджану.

В офиса вице-премьера заверили Арменпресс, что после реализации договоренностей между Арменией и Азербайджаном о делимитации границы церковь Воскепара останется на территории Армении.

Жители ряда населенных пунктов Тавушской области, выразив протест против соглашения о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, продолжили 22 апреля акцию протеста возле церкви Воскепара, где, по их словам, проводятся работы по разминированию, чтобы передать эту территорию Азербайджану. В этом контексте ходили слухи, что церковь Воскепара после делимитации перейдет под контроль Азербайджана.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am