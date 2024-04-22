Церковь Воскепара останется на территории Армении: офис вице-премьера

Офис вице-премьера Армении, председателя Комиссии по делимитации границы с Азербайджаном Мгера Григоряна опровергает слухи о том, что находящаяся в селе Воскепар Тавушской области церковь Пресвятой Богородицы VI-VII веков будет передана Азербайджану.

В офиса вице-премьера заверили Арменпресс, что после реализации договоренностей между Арменией и Азербайджаном о делимитации границы церковь Воскепара останется на территории Армении.

Жители ряда населенных пунктов Тавушской области, выразив протест против соглашения о делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, продолжили 22 апреля акцию протеста возле церкви Воскепара, где, по их словам, проводятся работы по разминированию, чтобы передать эту территорию Азербайджану. В этом контексте ходили слухи, что церковь Воскепара после делимитации перейдет под контроль Азербайджана.