Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ни одна из доктрин страны не предполагает создания ядерного оружия

Ни одна из доктрин Исламской Республики Иран не подвергалась пересмотру и, как и ранее, не предполагает создания ядерного оружия. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

«Ни в военной, ни в оборонной доктрине Исламской Республики Иран не идет речь о ядерном оружии. Мы уже неоднократно озвучивали позицию Ирана по этому вопросу, корректировки в эти доктрины не вносились», - ТАСС цитирует слова Канани.

Представитель МИД Ирана отметил, что его страна «имеет право использовать ядерную энергию в мирных целях и на протяжении многих лет действовала в соответствии с международными правилами».

«В этой связи наша деятельность по развитию мирного атома продолжается и будет продолжена», - добавил он.

18 апреля генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Хакталаб заявил о готовности Тегерана пересмотреть свою ядерную доктрину на случай, если Израиль пригрозит нанести удар по ядерным объектам Ирана.