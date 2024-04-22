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Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ни одна из доктрин страны не предполагает создания ядерного оружия

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ни одна из доктрин страны не предполагает создания ядерного оружия

Ни одна из доктрин Исламской Республики Иран не подвергалась пересмотру и, как и ранее, не предполагает создания ядерного оружия. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани. 

«Ни в военной, ни в оборонной доктрине Исламской Республики Иран не идет речь о ядерном оружии. Мы уже неоднократно озвучивали позицию Ирана по этому вопросу, корректировки в эти доктрины не вносились», - ТАСС цитирует слова Канани. 

Представитель МИД Ирана отметил, что его страна «имеет право использовать ядерную энергию в мирных целях и на протяжении многих лет действовала в соответствии с международными правилами». 

«В этой связи наша деятельность по развитию мирного атома продолжается и будет продолжена», - добавил он. 

18 апреля генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Хакталаб заявил о готовности Тегерана пересмотреть свою ядерную доктрину на случай, если Израиль пригрозит нанести удар по ядерным объектам Ирана.


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