Музей-институт Геноцида армян проводит исследование случаев насилия со стороны Азербайджана против армян Арцаха

На пресс-конференции, созванной в пресс-холле «Арменпресс», директор Музея-института Геноцида армян Эдита Гзоян сообщила, что штат одного из отделов пополнился еще пятью сотрудниками.

«Они будут заниматься более глубоким изучением случаев насилия, проявлений расовой дискриминации, враждебной риторики Азербайджана в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха в последние годы, этнических чисток в Нагорном Карабахе, принудительного перемещения и полной депортации армян», - сказала директор Музея-института, добавив, что цель одна - повысить уровень осведомленности по этой теме.

В центре внимания научных сотрудников Музея геноцида армян находятся вопросы культурного геноцида, осуществляемого Азербайджаном, уничтожения армянских культурных ценностей.

То, что произошло в Нагорном Карабахе в 2023 году в центре внимания Музея-института Геноцида армян. Сотрудники музея-института были привлечены к осуществлению миссии по сбору фактов среди наших соотечественников, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, была проведена работа по сбору и архивированию материалов о депортации армян, насилии в отношении них, разжигании ненависти и других проявлениях армянофобии.