Посол Франции в Армении посетил Тавушскую область

Заместитель губернатора Тавуша Нарек Гусчян 22 апреля принял делегацию, возглавляемую чрезвычайным и полномочным послом Франции в Армении Оливье Декотиньи. На встрече присутствовал и глава общины Иджеван Артур Чагарян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение администрации Тавушской области Нарек Гусчян представил гостям Тавушскую область, приоритеты развития области, коснулся сотрудничества с различными структурами и городами Франции.

Посол Оливье Декотиньи поблагодарил за теплый прием и отметил, что впечатлен природой региона. В ходе встречи стороны коснулись сотрудничества с французской провинцией О-де-Сен, вопросов безопасности и расширения рамок сотрудничества в различных сферах.

В рамках визита в Тавушскую область делегация, возглавляемая послом Оливье Дикотиньи, посетила Лусадзорский животноводческий комплекс, ознакомилась с производственными возможностями и продукцией фермы.