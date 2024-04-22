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Рубен Рубинян и Тойво Клаар обсудили региональные вопросы

Рубен Рубинян и Тойво Клаар обсудили региональные вопросы

Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян 22 апреля принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении. 

На встрече присутствовал и глава Делегации Европейского союза в Армении, посол Василис Марагос. 

Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-Европейский союз, также ситуации в регионе.


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