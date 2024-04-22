Рубен Рубинян и Тойво Клаар обсудили региональные вопросы
13:19, 22 Апрель 2024
Вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян 22 апреля принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении.
На встрече присутствовал и глава Делегации Европейского союза в Армении, посол Василис Марагос.
Были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-Европейский союз, также ситуации в регионе.
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