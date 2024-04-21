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В Турции по подозрению в связях с ИГ арестованы 36 человек

В Турции по подозрению в связях с ИГ арестованы 36 человек

Разведслужба Турции задержала 36 человек по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".  

Как передает  Арменпресс, об этом в микроблоге X сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его данным, при координации Главного управления безопасности и разведки и Антитеррористического департамента соответствующие операции провели местные полицейские подразделения в 4 провинциях: Стамбуле, Эскишехире, Измире и Кайсери.

15 из арестованных подозреваются в контакте с террористическими организациями и лицом, осуществляющим финансовую деятельность через аккаунт социальной сети X в Стамбуле.

По данным министра внутренних дел Турции, в Кайсери арестованы 5 подозреваемых, которые поставляли лекарства и материалы раненым ИГ.

В Измире и Эскишехире были арестованы 16 человек, подозреваемых в принадлежности к ИГ. В результате операций были изъяты пневматические охотничьи дробовики, нелицензированные пистолеты, крупные суммы иностранной валюты и турецких лир, многочисленные цифровые материалы.

 


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