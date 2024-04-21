Эдгар Севикян стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша»

Член национальной сборной Армении по футболу Эдгар Севикян стал победителем текущего сезона клубного чемпионата Венгрии.

Как передает Арменпресс, в 29-м туре чемпионата Венгрии по футболу "Ференцварош" встретился с "Кишвардой". Матч завершился вничью – 0:0. После этой игры «Ференцварош» стал чемпионом страны, набрав 65 очков за 4 тура до конца чемпионата.

«Ференцварош» становится чемпионом Венгрии шестой год подряд.

Эдгар Севикян перешёл в «Ференцварош» в январе 2024 года. Севикян уже успел забить гол в новом клубе.