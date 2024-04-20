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Турция и Египет координируют усилия по доставке помощи в Газу. Хакан Фидан

Турция и Египет координируют усилия по доставке помощи в Газу. Хакан Фидан

Турция и Египет постоянно координируют усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, подводя итоги встречи со своим египетским коллегой Самехом Шукри в Стамбуле.

"Мы подробно обсудили сложную ситуацию, сложившуюся в секторе Газа, и усилия, которые можно предпринять для доставки гуманитарной помощи. Мы круглосуточно координируем действия по этому вопросу с Египтом", - сказал Фидан.

 

 


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