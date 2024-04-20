Пашинян: если в процессе демаркации возникнут проблемы с некоторыми домами, государство построит новые

Если в процессе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном в Тавушском районе возникнут проблемы с некоторыми домами, государство встанет на защиту прав граждан и построит новые дома в этом же населенном пункте.

Как передает Арменпресс, в этом Пашинян заверил в беседе с журналистами, ссылаясь на достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение по вопросу делимитации границы.

«То, о чем мы договорились с жителями Воскепара, было зафиксировано в Воскепаре. То же самое касается и Киранца. В беседах о Кирантце мы не вдавались в слишком подробно во многие рабочие детали. Однако я говорил и в Киранце, и в Воскепаре, что если вдруг в процессе демаркации возникнет проблема с некоторыми домами и земельными участками, то, естественно, мы будем отстаивать права всех наших граждан. Если будет такая необходимость, мы построим новые дома в этом же поселке", - сказал Пашинян.

Он говорил об отклонениях в картах: карты, которые используются для демаркации, претерпевают определенные отклонения, когда становятся описаниями.

По словам премьер-министра, проблемы, которые иногда возникают у армянской стороны, могут возникнуть и у Азербайджана. "В чем разница? Люди не живут в азербайджанских селах, люди живут в наших селах. Во времена Советского Союза села Воскепар и Ашах Аскипара находились недалеко друг от друга, села Киранц и Хейремли были очень близко. Все вопросы будут решены, все вопросы решаемы", - сказал Пашинян.

На встрече с жителями Воскепара и Киранца премьер-министр заверил, что если такие проблемы возникнут, то правительство, естественно, найдет их решение. Государство также выслушает и найдет решение проблем людей, чьи дома после демаркации окажутся на территории РА и у них возникнут определенные опасения.