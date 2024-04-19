Сирия обвинила Израиль в нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны страны
Израиль нанес удар по позициям сирийских ПВО на юге страны, причинив материальный ущерб. Как передает «Арменпресс», об этом 19 апреля сообщило Министерство обороны Сирии.
«Сегодня в 02.55 израильский противник совершил ракетную атаку со стороны оккупированных палестинских территорий на позиции ПВО на юге страны, в результате нападения нанесен материальный ущерб», - агентство РИА Новости приводит выдержку из заявления министерства.
Как ранее сообщал «Арменпресс», ночью в Иране прогремели взрывы, которые, согласно данным источников США, были ответом Израиля на удары беспилотников и ракет, нанесенные Ираном по Израилю 13 апреля. По данным иранских источников, после взрывов в провинциях Исфахан и Тебриз ситуация стабильна, ядерные объекты не пострадали.
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