“Ереванский бестселлер”: лидер мартовского списка - роман “Ярость” Алекса Михаэлидеса: переводы, март, 2024

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переведенных художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за март.

На первом месте триллер “Ярость” Алекса Михаэлидеса. Бывшая кинозвезда Лана Фаррар приглашает группу друзей провести время на маленьком острове.

Это прекрасная возможность расслабиться и пообщаться. И, кто знает, может быть, в этом греческом раю всплывут на поверхность и некоторые секреты. На этом частном острове не все такие, какими кажутся, ни Лана, ни ее гости, ни, конечно же, убийца, который в ярости плетет свою нить преступления. Повествование ведется от имени Эллиота Чейза, и он расскажет вам все. Такой истории вы никогда не слышали. Перевод: Астхик Атабекян.

“Девы” Алекса Михаэлидеса на втором месте. Эдвард Фоска - убийца. Мариана не сомневается в этом. Но Фоска недоступен, неприкасаем. Красивый и харизматичный профессор греческой трагедии в Кембриджском университете, Фоску обожают как профессора, так и студенты, особенно члены тайной группы “Девы”. Мариана Андрос - блестящий, но сложный и противоречивый групповой терапевт. Группа “Девы” привлекает ее внимание, когда в Кембридже находят тело одной из них, подруги племянницы Марианы Зои. Когда-то и сама Мариана училась там. Она понимает, что за идиллической красотой остроконечных башен и древними традициями скрывается что-то зловещее. Она убеждена, что убийцей является Эдвард Фоска, хотя у последнего есть солидное алиби. Но почему же профессор должен убивать студенток? Перевод: Астхик Атабекян.

На третьем месте роман Агаты Кристи: “Безмолвный свидетель”. “Безмолвный свидетель” в Англии впервые был опубликован в 1937 году. В том же году он был опубликован в США под названием «Пуаро теряет клиента». В нем знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро пытается выяснить, кто убил старую мисс Арндел. Перевод: Шушан Пайтян

На четвертом месте Нита Проуз с романом “Горничная”. Роман “Горничная” - дебют Ниты Проуз, одна из немногих книг, ставших бестселлером еще до выхода в свет. Слухов о книге Ниты Проуз ходило так много, что издатели многих стран захотели приобрести авторские права на нее.

И книга действительно удалась. В центре истории Молли, наивная горничная отеля, оказавшаяся в эпицентре дела об убийстве известного олигарха, трафикинге и торговле наркотиками. И все стрелки указывают на единственную виновницу - Молли. Но так ли это на самом деле? Перевод с английского: Карине Петросян.

На пятом месте “Ешь, молись, люби” американской писательницы Элизабет Гилберт. В книге воспоминаний писательницы паломничество женщины, поиск чувственных наслаждений в культуре Италии, Индии и Индонезии, вдумчивого просветления и жизненной гармонии. Это путешествие по миру, наполненное остроумием, самоконтролем, стремлением к освобождению. Книга концентрирует внимание читателя на существенном, отвлекает от неважного, второстепенного. Она формулирует проблему женщины, живущей в постфеминистическом мире, и кажется, на первый взгляд, имеющей все предпосылки для счастливой жизни, поднимает вопросы, вокруг которых возникает необходимость размышлять, и предлагает решения, которые вполне переносимы во времени и в пространстве. Перевод: Лилит Айрапетян.

На шестом месте роман Гамида Амирова “Слезы в раю”. 44-дневная война изменила армянскую действительность. Стало ясно, что после 2020 года все будет не так, как прежде. Но одно дело, когда мы об этом говорим, пишем книги, другое дело, когда такую ​​важную тему затрагивают зарубежные писатели. Книга Гамида Амирова “Слезы в раю” - произведение, стержнем которого является 44-дневная война. Роман, в котором вас ждет трогательная история любви, теплые человеческие отношения, и жестокая реальность войны, которая никого не оставит равнодушным. Книга рассказывает о друзьях, живущих в Москве. Двое из них армяне, один грузин, четвертый - азербайджанец. Один из друзей - Марат оказался в Арцахе во время 44-дневной войны. Перевод: Норайра Енгибаряна.

Роман Эриха Марии Ремарка “Небеса не знают любимчиков” - на седьмом месте. Этот роман Ремарка впервые, частично был опубликован в 1959 году в журнале “Гамбург Кристалл” под заголовком “Жизнь взаймы”. В 1961 г. вышел в свет в виде книги уже под названием “Небеса не знают любимчиков”. Хотя в русском переводе он сохраняется под тем же названием. Действие происходит в 50-е годы. Мотогонщик Клерфэ в клинике для туберкулезных больных навещает бывшего коллегу. Он встречает здесь тяжелобольную Лилиан. Лилиан, презиравшая однообразную санаторную жизнь, строгий порядок и скуку, воспользовавшись случаем, сбегает с Клерфэ. Но, единственное, что их объединяло, это то, что у них не было будущего. Перевод с немецкого: Вануи Багманян.

На восьмом месте Элиф Шафак с книгой “10 минут 38 секунд в этом странном мире”. В книге изложены воспоминания Текилы Лейлы в те 10 минут и 38 секунд после ее жестокого убийства, когда сердце перестало биться, но разум все еще бодрствовал. В памяти всплыли воспоминания о раннем детстве и подростковых годах, верных друзьях и потерянной любви, окутанные знакомыми горьковатыми и сладкими ароматами и вкусами. Перевод с английского: Астхик Атабекян.

На девятом месте повесть Габриэля Гарсия Маркеса «Увидимся в августе». Это последнее произведение известного писателя, которое он написал в конце жизни, когда уже частично потерял память. Сам Маркес не счел роман достойным публикации, даже вынес приговор о его уничтожении. Однако, перечитав роман примерно через десять лет после смерти автора, его сыновья обнаружили, что, несмотря на некоторые противоречия, он имеет множество достоинств, и нет ничего, что помешает читателю насладиться духом Маркеса. И они решили читателя поставить выше мнения отца. Героиня романа ежегодно в августе посещает остров, чтобы возложить цветы к могиле матери в день ее смерти. На острове она узнает тайну своей матери и, поняв, что повторяет ее судьбу, отрекается от такой судьбы. Перевод с испанского: Кара Чобанян.

На десятом месте бессмертный роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргатита”. “Мастер и Маргарита” - последнее произведение Булгакова, завершающее очень важную для Булгакова тему художника и власти. Роман как бы обобщает представления писателя о смысле жизни, о человеке, его смерти и бессмертии, борьбе добра и зла и в истории и в нравственном мире человека. Перевод с русского: Лерника Даллакяна.

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“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).