В Иране раздались взрывы: СМИ сообщают о нападении Израиля

Ранним утром на территории Ирана, в северной и восточной части провинции Исфахан, были слышны взрывы. Как передает «Арменпресс», один из официальных лиц США сообщил CNN, что Израиль нанес авиаудары по Ирану.

Высокопоставленный источник также заявил CNN, что Израиль заранее предупредил Вашингтон, что собирается нанести ответный удар Ирану в течение 24-48 часов, хотя США не поддержали его.

Иранское агентство Mehr сообщает, что примерно в 4:00 утра в северной и восточной части провинции Исфахан раздались взрывы, были слышны звуки противовоздушной обороны. Информации об ущербе нет. Однако агентство не уточняет, было ли это нападение со стороны Израиля.

За несколько часов до этих взрывов министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил CNN, что если Израиль предпримет военные действия против Ирана, ответ будет «немедленным и на максимальном уровне».

18 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «примет собственные решения» в ответ на авиаудары, нанесенные Ираном в субботу и воскресенье, в ходе которых Тегеран выпустил около 300 ракет и беспилотников по израильской территории. Большинство из них были поражены израильскими системами ПВО.

Иран совершил нападение в ответ на атаку на иранское консульство в Дамаске, в которой Тегеран обвинил Израиль. В результате нападения погибли 13 человек, среди них и высокопоставленные иранские генералы.