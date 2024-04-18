Время в Ереване: 11:07,   7 Май 2024

На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Толчки магнитудой 5,6 произошли около 18.11 по местному времени, очаг залегал возле города Сулусарай на глубине порядка 6 километров.

О разрушениях пока не сообщалось.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am