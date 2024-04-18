На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат на севере Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчки магнитудой 5,6 произошли около 18.11 по местному времени, очаг залегал возле города Сулусарай на глубине порядка 6 километров.
О разрушениях пока не сообщалось.
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