Премьер-министр Пашинян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Премьер-министр Никол Пашинян принял начальника департамента Континентальной Европы министерства Европы и иностранных дел Франции, французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Бриса Рокфёя.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы повестки последовательного развития сотрудничества Армения-Франция. В частности, были затронуты шаги по реализации совместных программ в отраслях экономики, развития инфраструктуры и в гуманитарной сфере.

Собеседники коснулись вопросов регионального значения, в том числе процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, шагов правительства Армении по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Состоялся обмен мнениями относительно разработанного правительством Республики Армения проекта “Перекресток мира”.

Были также обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Европейский союз.