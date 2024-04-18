Опубликованный в азербайджанских СМИ документ является фейком: МИД Армении

Опубликованный в азербайджанских СМИ документ является фейком, подобные вопросы не стояли в повестке встречи в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала пресс-секретарь министра иностранных дел Армении Ани Бадалян в ответ на запросы СМИ.

Вопрос: В СМИ распространяются различные новости конспирологического характера о встрече на высоком уровне между Арменией, ЕС и США, состоявшейся 5 апреля в Брюсселе. Также недавно азербайджанские СМИ опубликовали документ, который якобы был согласован 5 апреля в Брюсселе. Как Вы это прокомментируете?

Ответ: В действительности в ходе встречи в Брюсселе обсуждалась устойчивость Армении и диверсификация экономики. Вокруг этой темы был создан напрасный шум, не соответствующий действительности. Опубликованный в азербайджанских СМИ документ является фейком, и подобные вопросы не стояли на повестке встречи в Брюсселе.

Повестка обсуждавшихся в Брюсселе вопросов полностью изложена в совместном пресс-релизе, опубликованном по итогам встречи. Любое заявление, сделанное вне повестки пресс-релиза, является ложным. Никакой секретной повестки на встрече в Брюсселе не было.

Брюссельский процесс был и будет абсолютно прозрачным