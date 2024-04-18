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Экс-министр обороны Давид Тоноян останется под арестом: суд отклонил ходатайство защитников

Экс-министр обороны Давид Тоноян останется под арестом: суд отклонил ходатайство защитников

Антикоррупционный суд отклонил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему министру обороны Давиду Тонояну.

Как сообщает Арменпресс, Давид Тоноян останется под арестом.

Давид Тоноян является фигурантом уголовного дела, связанного с злоупотреблениями в процессе поставки боеприпасов. По этому делу также обвиняются руководитель компании, поставляющей вооружение в Армению, Давид Галстян и бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Степан Галстян.

Давид Тоноян находится под стражей с сентября 2021 года.


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