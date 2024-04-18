Российская рок-группа «ДДТ» исполнит в Ереване свои старые и новые песни

В Ереване выступит российская культовая группа «ДДТ», без которой невозможно представить русский рок как явление.

Как сообщает Арменпресс, 14 июня в 20:00 состоится концерт, который станет единственным в регионе и пройдет на самой большой площадке Армении - в СКК им. Карена Демирчяна. Поклонники и фанаты группы услышат как известные и любимые композиции, так и новые песни.

ДДТ — культовая российская группа, без которой невозможно представить русский рок как явление. Коллектив был собран в 1980 году Юрием Шевчуком. С тех пор его песни — «Что такое осень», «Еду я на родину», «Не стреляй!» и многие другие — на протяжении десятилетий объединяют поколения, неизменно представляя собой образец свободного творчества и неподдельной любви к людям.

Выступления ДДТ — всегда знак качества живой музыки и зрелищное визуальное шоу, потрясающее своей мощью и искренностью атмосфера.

Почему «ДДТ» и что это такое? Это название химического вещества, ядохимиката, который используют для борьбы с насекомыми, им травят клопов, тараканов, всякую нечисть, но который не оказался панацеей от всех бед. В название вложен двойной смысл.

Юрий Шевчук — лидер группы «ДДТ» и единственный ее бессменный участник. Большинство песен написано им самим. За всю историю группы поменялось около 18 участников — от вокалисток до бас-гитаристов.

Речь про «Что такое осень». После выхода песни и её дикой популярности музыканты боялись, что станут заложниками одного хита, поэтому «ДДТ» даже некоторое время специально ее не исполняли.

За 42 года своей деятельности группа «ДДТ» выпустила 21 студийный альбом. Последний из них «Творчество в пустоте» вышел в 2021 году, и деньги на него пожертвовали поклонники группы. Всего лишь за три месяца на краудфандинговой платформе удалось собрать чуть больше 25 миллионов рублей — рекордную сумму, которую когда-либо собирали группы таким способом.

Сейчас группа «ДДТ» по-прежнему популярна, собирает целые стадионы, и выступает не только в России, но и далеко за ее пределами. Концерт, который группа даст в Ереване, особенный, поскольку гастролей и больших концертов у нее не было с 2020 года. За этот период группа выпустила два студийных альбома — «Творчество в пустоте» и «Творчество в пустоте 2», а также Юрий Шевчук совместно с музыкантом Дмитрием Емельяновым выпустил пластинку «Волки в тире».