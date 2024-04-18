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Министр иностранных дел Ирана сообщил, что сообщения Соединенным Штатам были отправлены до и после удара по Израилю

Министр иностранных дел Ирана сообщил, что сообщения Соединенным Штатам были отправлены до и после удара по Израилю

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что сообщения США были отправлены до и после операции «Истинное обещание». 

Как передает «Арменпресс», корреспондент иранского агентства IRNA спросил министра иностранных дел, прибывшего в Нью-Йорк, был ли обмен сообщениями между Ираном и США через Швейцарию, постоянного посредника, до нанесения удара по Израилю. 

«Мы ясно и открыто сообщили американцам, что решение Исламской Республики Иран в Высшем совете национальной безопасности под председательством президента нашей страны о том, чтобы ответить режиму Израиля, является окончательным. Сообщения были до операции, а также после того, как действие «Истинное обещание» было выполнено. Примерно в 2:30 утра в понедельник на этой неделе, мы отправили другое сообщение в Соединенные Штаты через дипломатические каналы и попытались ясно и открыто сказать Америке в этих сообщениях, что мы не стремимся к усилению напряженности в регионе. То, что может усилить напряженность в регионе, - это действия израильского режима», - сказал Абдоллахиян. 

В ночь с 13 на утро 14 апреля Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю, обвинив его в нападении на консульство Иаран в Дамаске. В результате нападения погибли 13 человек, в том числе высокопоставленные иранские генералы. 

В Армии обороны Израиля заявили, что они перехватили 99% из почти 300 иранских ракет, летевших в направлении еврейского государства, небольшой ущерб был нанесен авиабазе Неватим. 

Ранее Белый дом заявил, что Иран не информировал Соединенные Штаты о сроках и целях атаки на Израиль.


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