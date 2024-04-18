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Российско-турецкий центр мониторинга в Агдаме прекратит свою деятельность

Российско-турецкий центр мониторинга в Агдаме прекратит свою деятельность

Пресс-секретарь Министерства обороны Турции Зеки Актюрк сообщил, что российско-турецкий мониторинговый центр, действующий в Нагорном Карабахе, находится на этапе завершения своей работы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают турецкие СМИ. 

«В соответствии с меморандумом, подписанным между Турецкой Республикой и Российской Федерацией, продолжаются усилия по завершению миссии совместного российско-турецкого Центра по взаимному мониторингу и предотвращению нарушений режима прекращения огня, действующего в Агдаме с 30 января 2021 года», - сказал Актюрк. 

Агдамский российско-турецкий мониторинговый центр начал свою деятельность в январе 2021 года. Договоренность о создании российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме была достигнута после 44-дневной Арцахской войны.

 


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