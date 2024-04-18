Британские парламентарии потребовали признать КСИР террористической организацией

137 депутатов Палаты общин Парламента Великобритании потребовали от правительства признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Как передает «Арменпресс», об этом парламентарии написали в открытом письме, опубликованном в The Times.

«КСИР представляет сейчас наибольшую угрозу Великобритании. Его деятельность включает в себя заговоры с убийствами, раскрытые и пресеченные МI-5, сбор разведывательной информации о британских евреях, запугивание журналистов и пропаганду радикализации в британских исламских центрах. Правительство должно объявить КСИР террористической организацией».

КСИР - военно-политическое элитное подразделение Ирана, выполняющее функции армии, полиции, жандармерии и органов госбезопасности. Официально он входит в состав Вооруженных сил Ирана.

В ночь с 13 на утро 14 апреля Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю, обвинив его в нападении на консульство Иаран в Дамаске. В результате нападения погибли 13 человек, в том числе высокопоставленные иранские генералы.

В Армии обороны Израиля заявили, что они перехватили 99% из почти 300 иранских ракет, летевших в направлении еврейского государства, небольшой ущерб был нанесен авиабазе Неватим.