Китай поддерживает реализацию программы «Перекресток мира»: Чэнь Чжу

Вице-спикер Национального собрания Армении, руководитель группы дружбы Армения-Китай НС Акоп Аршакян принял делегацию, возглавляемую заместителем министра международного отдела ЦК Коммунистической партии Китая Чэнь Чжу.

На встрече присутствовала и член группы дружбы Лилит Минасян.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания РА, Акоп Аршакян в приветственной речи подчеркнул, что многовековая дружба армянского и китайского народов крепнет с каждым днем ​​в результате тесного взаимодействия на государственном уровне.

Акоп Аршакян коснулся проблем и вызовов региональной безопасности и выразил уверенность, что добрососедские отношения между двумя странами, образовательные и культурные связи, программы развития инфраструктуры могут способствовать установлению долгосрочного мира в нашем регионе. В этом контексте Акоп Аршакян представил программу «Перекресток мира», инициированную правительством Армении.

«Поддержка Китая в реализации проекта, всегда выступающего за мир и безопасность, будет очень ценной», - подчеркнул вице-спикер НС и добавил, что Армения прилагает максимальные усилия для установления долгосрочного мира и благополучия в регионе.

Касаясь проекта «Перекресток мира», Чэнь Чжу заявил, что Китай поддерживает реализацию проекта и видит возможность сотрудничества и в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Акоп Аршакян и Чен Чжу констатировали, что с момента установления дипломатических отношений армяно-китайские дружественные отношения, основанные на традиционных тесных связях, взаимном уважении и доверии, стабильно развивались и укреплялись. Было отмечено, что Армения и Китай успешно сотрудничают и на международных площадках. Но, имеется большой неиспользованный потенциал в сфере экономического сотрудничества.

Собеседники также коснулись эффективной реализации возможностей межпартийного сотрудничества, активизации контактов и взаимных визитов на законодательном уровне и других вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Состоялся обмен мнениями об усилиях по поддержанию и укреплению международной безопасности и стабильности и сотрудничестве дружественных стран в этом вопросе.