Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Главы государств и правительств Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились о расширении санкций против Ирана из-за беспрецедентного нападения на Израиль. Как передает «Арменпресс», об этом поздно вечером 17 апреля в беседе с журналистами после саммита заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Мы решили ввести дополнительные санкции против Ирана. Это четкий сигнал, который мы хотим послать», - сказал Мишель.

Он подчеркнул, что Иран должен оказаться в международной изоляции. Мишель пока не уточнил детали новых санкций.

Позднее ЕС опубликовал заявление по итогам первого дня встречи.

«Европейский cовет решительно и однозначно осуждает нападение Ирана на Израиль и подтверждает свою полную солидарность с народом Израиля и приверженность безопасности Израиля и стабильности в регионе», - говорится в заявлении.

Как следует из документа, ограничительные меры также будут «связаны с беспилотниками и ракетами».