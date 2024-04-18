Время в Ереване: 11:07,   7 Май 2024

Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Страны ЕС согласовали новые санкции против Ирана

Главы государств и правительств Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились о расширении санкций против Ирана из-за беспрецедентного нападения на Израиль. Как передает «Арменпресс», об этом поздно вечером 17 апреля в беседе с журналистами после саммита заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. 

«Мы решили ввести дополнительные санкции против Ирана. Это четкий сигнал, который мы хотим послать», - сказал Мишель. 

Он подчеркнул, что Иран должен оказаться в международной изоляции. Мишель пока не уточнил детали новых санкций. 

Позднее ЕС опубликовал заявление по итогам первого дня встречи. 

«Европейский cовет решительно и однозначно осуждает нападение Ирана на Израиль и подтверждает свою полную солидарность с народом Израиля и приверженность безопасности Израиля и стабильности в регионе», - говорится в заявлении. 

Как следует из документа, ограничительные меры также будут «связаны с беспилотниками и ракетами».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am