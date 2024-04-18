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Мы готовы поддержать Армению в вопросе установления мира на Южном Кавказе: премьер-министр Литвы

Мы готовы поддержать Армению в вопросе установления мира на Южном Кавказе: премьер-министр Литвы

Делегацию, возглавляемую председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, 18 апреля в Вильнюсе приняла премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания Армении, премьер-министр Литвы высоко оценила отношения между двумя странами и приветствовала демократические реформы в Республике Армения. 

Ален Симонян поблагодарил Литву за постоянную поддержку институциональных реформ в Армении и политический диалог на высоком уровне. 

Стороны обсудили безопасность и экономическую ситуацию в Восточной Европе и на Южном Кавказе. 

Председатель НС подтвердил готовность Республики Армения к установлению прочного мира на Южном Кавказе, подчеркнув необходимость реализации проекта «Перекресток мира». 

Были обсуждены перспективы торгово-экономического и энергетического сотрудничества Армения-ЕС, вопрос либерализации визового режима с ЕС для граждан Армении, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и необходимость возвращения армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане. 

Ингрида Шимоните подчеркнула, что Литва готова поддержать Армению в укреплении отношений с ЕС и установлении мира на Южном Кавказе.


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