Вице-канцлер Германии Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек 18 апреля начал свой необъявленный визит в Киев.

По прибытии он заявил, что этот визит не единственный и не экстремальный, и что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Это второй визит Хабека в Украину с начала военных действий, развязанных Россией в феврале 2022 года. 18 апреля в Киев вместе с вице-канцлером прибыла и делегация предпринимателей.

Обсуждались состояние энергетической инфраструктуры Украины, оказание неотложной помощи, укрепление экономики, экономические отношения между Германией и Украиной.

Отмечается, что, по данным издания Bild, вместе с Хабеком в Киев прибыл и Хельмут Раух, генеральный директор компании Diehl Defense, производящей зенитные ракетные системы (ЗРК) IRIS-T SLM. Раух сообщил Bild, что три из этих зенитно-ракетных комплексов уже находятся в Украине, и «дальнейшие поставки будут в этом году, следующая установка прибудет через несколько недель».

Обсуждался и вопрос будущего Украины после военных действих. Следующая конференция, посвященная восстановлению Украины, должна состояться в середине июня в Берлине.