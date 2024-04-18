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Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $200 миллионов

Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму $200 миллионов

Южная Корея в этом году в рамках обещанного пакета помощи в размере $2,3 миллиарда предоставит Украине гуманитарную помощь в размере $200 миллионов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на министра финансов страны. 

Министр сообщил это во время обсуждения украинского вопроса в Вашингтоне. 

Правительство Южной Кореи планирует выделить в этом году первоначальные $200 миллионов в виде гуманитарной помощи для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Оставшиеся $2,1 миллиарда с 2025 года будут предоставляться в виде долгосрочных займов по низкой ставке через Фонд сотрудничества в области экономического развития (EDCF). 

Отмечается, что Южная Корея также перечислит по $50 миллионов Всемирному банку и Европейскому Банку Реконструкции и развития на их проекты по оказанию помощи Украине. 

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в 2023 году на сентябрьском саммите G20 в Нью-Дели обещал предоставить Украине дополнительную помощь в размере $2,3 миллиарда.


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