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В Тбилиси уже третий день продолжаются акции протестов: есть задержанные

В Тбилиси уже третий день продолжаются акции протестов: есть задержанные

Министерство внутренних дел Грузии сообщает, что полиция задержала  в центре Тбилиси двух протестующих, выступающих против принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за отказ выражения протеста мирным путем. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Грузинскую службу агентства «Sputnik». 

У Парламента Грузии уже третий день проходят массовые акции протеста. Против законопроекта выступают оппозиция, неправительственные организации и западные партнеры страны. Тем не менее, депутаты парламентского большинства 17 апреля приняли этот нашумевший законопроект в первом чтении. 

МВД призвало организаторов и участников акции не выходить за рамки закона и подчиняться требованиям полиции. 

Согласно публикации, в настоящее время ситуация у здания правительства довольно напряженная. Лидеры оппозиции требуют встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Протестующие регулярно пытаются прорвать полицейскую цепь, выстроившуюся у входа в здание. 

Ведущие оппозиционные партии и известные неправительственные организации утверждают, что закон об иностранных агентах ставит друзей и врагов Грузии в один ряд, навешивает ярлыки на неправительственные организации и препятствует интеграции страны в ЕС. 

Евросоюз, а также отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совет Европы призвали власти Грузии отказаться от этого законопроекта. 

Правящая партия Грузии, в свою очередь, утверждает, что ни один оппонент не обосновывает свою позицию относительно вреда законопроекта, а ограничивается лишь общими фразами о том, что это препятствие на пути евроатлантической интеграции. 

Власти утверждают, что обеспечение прозрачности иностранного финансирования средств массовой информации и неправительственных организаций необходимо для предотвращения радикализации, поляризации, агрессии, религиозного экстремизма, ослабления государственных институтов, пропаганды нетрадиционного образа жизни и радикально-революционных целей партий.


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