Армению и Сирию связывают глубокие политические, исторические, культурные и межличностные отношения: президент Армении

По случаю Дня независимости Сирийской Арабской Республики президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Сирии Нору Арисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, приветствуя гостя, Ваагн Хачатурян отметил: “Я рад передать теплые поздравления Вам и дружественному народу Сирии по случаю Дня независимости. Пожалуйста, также передайте мои поздравления и наилучшие пожелания президенту Сирии Башару Асаду.

Армению и Сирию связывают друг с другом глубокие политические, исторические, культурные и межличностные отношения. Мы высоко ценим многовековые армяно-сирийские дружественные отношения и придаем большое значение развитию сотрудничества в различных сферах”.

Выразив благодарность за теплые слова и добрые пожелания, посол Нора Арисян отметила, что прилагает усилия для постоянного развития многостороннего сотрудничества между Арменией и Сирией.

Посол представила президенту ряд программ и инициатив, связанных с широкой повесткой сотрудничества двух стран в экономике, культуре, образовании и других областях.

Стороны подтвердили приверженность реализации возможных шагов в атмосфере полного взаимопонимания и сотрудничества между Арменией и Сирией во всех сферах.

В ходе беседы посол Арисян от имени властей Сиры поблагодарила руководство Армении за гуманитарную и многоплановую поддержку, оказываемую Сирии на протяжении многих лет.

Состоялся обмен мыслями об общей региональной ситуации и развитиях, и в этом контексте стороны подчеркнули необходимость установления всеобъемлющего и стабильного мира, который является важной предпосылкой для развития всех стран региона.