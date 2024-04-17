Армения готовится подать заявку на усиленную защиту монастырских комплексов Татева в рамках Гаагской конвенции

Армения готовится подать заявку на усиленную защиту Татева и крупных пустынных монастырских комплексов Татева в рамках Гаагской конвенции. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе состоявшейся 17 апреля пресс-конференции сказал директор ГНКО “Научно-исследовательский центр культурно-исторического наследия” Хачик Арутюнян.

“В настоящий момент ведется работа по подготовке заявки на усиленную защиту Татева и крупных пустынных монастырских комплексов Татева в рамках Гаагской конвенции 1954 года. Эти работы уже начались, мы находимся на подготовительном этапе, проводим встречи с международными экспертами. Согласно предварительной договоренности, необходимые документы будут подписаны в конце мая”, - уточнил он.

Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта была принята в Гааге (Нидерланды) 14 мая 1954 года по следам массовых разрушений объектов культурного наследия во время Второй мировой войны и является первым международным договором, получившим широкое распространение во всём мире, посвящённым исключительно защите культурного наследия в случае вооружённых конфликтов.