Иран готовится к ответному удару Израиля: Wall Street Journal

Власти Ирана готовятся к ответному удару Израиля по иранской территории и атакам против своего персонала и доверенных лиц на территории других стран. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, в среду Иран заявил, что готовит свои военно-воздушные силы к ударам, а его военно-морской флот начнет сопровождать коммерческие иранские корабли в Красном море.

"Тегеран также начал эвакуацию персонала с объектов в Сирии, где имеет большое присутствие Корпус стражей исламской революции (КСИР)", - сообщили изданию сирийские и иранские чиновники и советники.

Представители сирийской службы безопасности заявили Wall Street Journal, что КСИР и ливанская группировка "Хезболлах" сократили присутствие своих высокопоставленных офицеров в Сирии, в то время как офицеры среднего звена покидают свои первоначальные места в стране.

"Израиль, скорее всего, предупредит своих арабских союзников, прежде чем принять ответные меры, и может ограничить свои атаки на связанные с Ираном объекты в Сирии", - добавили газете местные арабские источники.