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Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.

"Я наложу вето на этот закон (об иноагентах - прим. ред.), как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказала Зурабишвили в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Однако, по словам Зурабишвили, она уверена, что парламентское большинство преодолеет ее вето. Несмотря на это, считает президент, вето надо использовать, чтобы "голос народа был услышан".

Ранее парламент Грузии в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. За инициативу проголосовали 83 депутата.


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