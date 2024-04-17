Президент Грузии заявила, что наложит вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трех чтениях.

"Я наложу вето на этот закон (об иноагентах - прим. ред.), как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказала Зурабишвили в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

Однако, по словам Зурабишвили, она уверена, что парламентское большинство преодолеет ее вето. Несмотря на это, считает президент, вето надо использовать, чтобы "голос народа был услышан".

Ранее парламент Грузии в первом чтении на пленарном заседании одобрил законопроект об иноагентах, против которого высказывались Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, увидевшие в нем препятствие для интеграции республики в Евросоюз. За инициативу проголосовали 83 депутата.