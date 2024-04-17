Яркая палитра восточной музыки в оперном театре: в Ереване состоится концерт в ознаменование Дня независимости Сирии

17 апреля в Ереване в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна состоится концерт в ознаменование 78-й годовщины независимости Сирии.

Симфонический оркестр оперного театра исполнит произведения сирийских и сирийско-армянских композиторов, дающих представление о музыкальных традициях страны и их развитии. Оркестром будет руководить сирийский дирижер, армянин по происхождению Мисак Багбударян, в качестве солиста выступит удист Аднан Фаталлах.

Корреспондент и фотограф «Арменпресс» присутствовали на репетиции концерта, беседовали с дирижером и солистом о предстоящем вечере.

С 2003 года Мисак Багбударян руководит Сирийским национальным симфоническим оркестром, с 2024 года он директор Сирийского Дома культуры и искусств имени Асада.

Багбударян сообщил, что на концерте прозвучат произведения известных сирийских авторов, а также сирийских армянских композиторов старой и новой школы, в том числе Ованнеса Варданяна и Шираза Аяряна.

Мисак Багбударян считает, что музыка играет большую роль в дружбе и единении народов. Она способна успокоить даже самые невероятные ситуации.

«Когда в 2011 году началась война, первые несколько месяцев была неопределенная ситуация, мы не знали, продолжать работать или нет, но нас поддерживали люди, зрители, которые всегда спрашивали, почему мы не даем концерты. Мы начали давать концерты, и залы были полны, даже в самых тяжелых условиях, когда Дамаск обстреливали, в зале были люди. Это давало нам силы для работы, мы поняли, насколько важны культура и музыка даже во время войны. Благодаря музыке мы смогли сохранить свою идентичность и быть едиными», - отметил он и добавили, что работаа - их долг. подобно тому, как врачи помогают больным, они духовно исцеляют зрителей.

Армению и Сирию связывают многовековые дружеские связи, но они мало знают друг о друге. По словам дирижера, армянам и сирийцам необходимо больше узнать друг о друге, чтобы стать лучшими друзьями, и предстоящий концерт может этому способствовать.

«У нас много общего, но мы не знаем, думаем ли мы одинаково, играем ли мы одинаково. Подобные концерты укрепляют эти отношения, позволяют нам лучше понять друг друга и доказывают, что мы похожи не только внешне, но и в культуре», - подчеркнул Мисак Багбударян.

Удист Аднан Фаталлах - руководитель Сирийской национальной арабской музыкальной группы, ректор консерватории. Он рассказал, что уд - восточный музыкальный инструмент, хотя музыковеды затрудняются сказать, где он зародился, поскольку он очень древний, даже в египетских пирамидах можно найти изображения этого инструмента.

«С годами инструмент эволюционировал как по внешнему виду, так и по материалу изготовления. Он очень популярен в Сирии. В Дамаске есть частная школа игры на уде, а в прошлом году уд был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мы пытаемся повысить интерес к инструменту в Сирии, внести свой вклад в его развитие», - подчеркнул Фаталлах и добавил, что у него настолько красивое звучание, что на нем часто играют без аккомпанемента в сольной версии.

Аднан Фаталлах, который исполнит и собственные композиции, заверил, что придя на концерт, слушатели получат хорошее представление о сирийской музыке.

Говоря о сирийских армянах, музыкант подчеркнул, что они являются важной частью населения Сирии, очень близкой его сердцу, поэтому выступления в Ереване для него очень интересны. Он надеется ежегодно посещать Армению, выступать перед местными любителями музыки.

Фото: Мхитара Хачатряна

Анжела Амбарцумян

Фото: Мхитара Хачатряна