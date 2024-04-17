Время в Ереване: 11:07,   5 Май 2024

ПСЖ и дортмундская «Боруссия» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ и дортмундская «Боруссия» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

ПСЖ и дортмундская «Боруссия» - первые участники полуфинала Лиги чемпионов. 

Как передает «Арменпресс», в ответном матче четвертьфинала парижский клуб ПСЖ в выездном матче обыграл «Барселону» со счетом 4:1. Предыдущая встреча команд завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:2. ПСЖ продолжит борьбу в Лиге чемпионов. 

В другом матче дня дортмундская «Боруссия» на своем поле обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 4:2. В предыдущем матче «Атлетико» выиграл со счетом 1:2. Команда Дортмунда также вышла в полуфинал Лиги чемпионов. 

Остальные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 17 апреля. «Манчестер Сити» примет «Реал». Первый матч завершился со счетом 3:3, «Бавария» сразится с «Арсеналом». Счет первого матча   ничейный - 2:2.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am