Иран считает безопасность своих соседей своей безопасностью: посол Собхани

Политика Ирана зиждется на дружбе и мире, поэтому месседж Ирана региону и всему миру - это мир, безопасность и прогресс для всех стран. Политика соседства является одним из главных приоритетов Ирана, и Тегеран считает безопасность своих соседей своей безопасностью.

Как сообщает Арменпресс, такое мнение высказал на пресс-конференции Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани.

Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, в частности агрессивной риторики Азербайджана и поведения Баку, регулярно инициирующего провокации на границе с Арменией, Собхани подчеркнул, что проблемы не решаются войнами.

“Мы много раз выражали недовольство ростом напряженности на Южном Кавказе, которая затрагивает все народы. Иран призывает обе стороны проявить сдержанность и продолжить диалог, направленный на установление мира. Мы считаем, что дипломатия, а также уважения принципов суверенитета и территориальной целостности стран являются важным фактором снижения напряженности. Решить проблемы можно дипломатическими усилиями и диалогом”, - заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Армении.

Он еще раз напомнил, что красные линии для Ирана остались прежними, и в позиции Тегерана по этому вопросу ничего не изменилось. Иран категорически против геополитических изменений на Южном Кавказе, изменения международно признанных границ стран.