Араик Арутюнян представил лежащие в основе новой коммуникационной архитектуры приоритеты и запланированные программы

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян принял участие в XIII форуме безопасности Армянского института международных отношений и безопасности на тему “Стратегические коммуникационные вызовы и реформы в Армении”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии приняли участие специалисты отрасли, представители дипломатического корпуса и международных структур, гражданского общества.

В своем выступлении Араик Арутюнян приветствовал участников мероприятия и представил шаги правительства Армении по формированию новой архитектуры стратегических коммуникаций.

Руководитель аппарата премьер-министра отметил, что в этой сфере запущен ряд реформ, которые желательно сделать более инклюзивными и обеспечить больший охват. Араик Арутюнян отметил, что проделана довольно большая работа по формированию новой архитектуры стратегических коммуникаций, и подчеркнул: “Во-первых, что такое коммуникация? Это инструмент, с помощью которого можно воплотить в жизнь самые благие намерения и при неправильной работе можно те же самые благие намерения нейтрализовать, представить их в негативном свете. И чтобы осуществить этот процесс, на столе должно быть много инструментов, которые позволят сделать это эффективно. Одной из важнейших задач правительства является предоставление гражданам четкой, полной, точной и своевременной информации. И именно в этой связи мы и начали эти реформы. В то же время правильная коммуникация уменьшает количество дезинформации, это факт, а также увеличивает и укрепляет доверие общества к правительству”.

Араик Арутюнян, коснувшись вопроса о том, удовлетворено ли правительство имеющимися инструментами и правильно ли осуществляются стратегические коммуникации, отметил: “Скажу, что нет, потому что если бы мы были удовлетворены, то не стремились бы к этим реформам. В последние годы Армения столкнулась с тремя крупными кризисами: пандемией, войной и нестабильной послевоенной ситуацией. И за это время мы во всей полноте увидели все пробелы в стратегических коммуникациях, а также те преимущества, которые у нас были до сих пор”.

Затем руководитель аппарата премьер-министра коснулся основных проблем в сфере стратегических коммуникаций государственной системы. “Хотел бы сказать, что это, в частности, структура отделов, ответственных за коммуникацию государственных ведомств Армении, а также многообразие и различие функций коммуникационных групп”, - сказал Араик Арутюнян и добавил, что здесь были предприняты попытки провести ряд изменений, но они не увенчались успехом.

“Государственные ведомства Армении не имеют утвержденных коммуникационных порядков, положений и инструкций. Это тоже одна из самых больших проблем, поскольку отсутствие этих процедур вынуждает системы быть в основном ориентированными на человека, а решения принимаются в зависимости от ситуации, что иногда создает преимущества, поскольку процедуры могут описывать ситуации, но поскольку существуют общие исходы и параметры ситуаций, наличие процедуры позволит очень быстро реагировать на подобные ситуации, - сказал Араик Арутюнян, добавив. - Институциональные проблемы в сфере связи возникают также из-за слабой информационной координации между различными органами, неясности полномочий и функций, в ряде случаев дублирования обязанностей и функций, отсутствия оптимального разделения труда. Анализируя проблемы в этом контексте, мы также посмотрели, какие институциональные органы всем этим занимаются, где есть повторы, и постарались поднять эти проблемы. Проблемой является также планирование стратегической коммуникации. Ведомствами не осуществляется или осуществляется плохо планирование стратегической коммуникации или хотя бы долгосрочное планирование действий. Перед новым органом, о котором я скоро расскажу, также будет поставлена ​​задача разработать коммуникационную стратегию вместе с департаментами, чтобы, начиная с зачаточного этапа реформ, мы могли своевременно представлять проблемы, обеспечивать инклюзивность, чтобы в будущем было меньше сопротивления, в том числе сопротивления из-за незнания. Также наблюдается нехватка человеческих и технических ресурсов и неэффективное распределение в сфере коммуникации, о чем я частично уже сказал”.

Руководитель аппарата премьер-министра подчеркнул, что в вопросе формирования архитектуры стратегии коммуникаций изучается международный опыт. “За это время мы также обратились к международному опыту, провели исследование международного опыта, в частности, изучили опыт Литвы, Эстонии, Финляндии, Великобритании и Швеции. Во всех изученных странах наблюдается централизация коммуникационной системы или тенденция к централизации, что обусловлено рядом вопросов, в частности, высокой диверсификацией медиаполя и вызовами, связанными с развитием социальных медиа, наличием многопартийной системы, что может привести, например, к формированию коалиционных правительств с личными повестками отдельных политических деятелей, что может препятствовать единой коммуникационной политике правительства, формулируя проблему коммуникации как вопрос национальной безопасности.

Итак, какие принципы мы положили в основу новой коммуникационной архитектуры и какие приоритеты выбрали? Это хорошее управление, прозрачность и подотчетность, партисипативность и инновация. Среди принципов мы также выделили реализацию политики, основанной на данных. Какую новую архитектуру мы предлагаем? Предлагается гибридная модель коммуникационной архитектуры, предполагающая централизацию ряда функций и делегирование и объединение в сеть одной группы. В процессе разработки данной модели был учтен комплексный анализ системы общественных коммуникаций правительства Армении, основные принципы и приоритеты политики сектора. Согласно этой модели, в структуре аппарата премьер-министра предлагается создать Бюро общественных коммуникаций, целью которого является поддержка и обслуживание правительства и государственных ведомств в реализации скоординированной коммуникационной функции. Функция Бюро заключается в реализации системы связей с общественностью на стратегическом уровне, тогда как повседневную работу на тактическом уровне продолжат осуществлять соответствующие отделы ведомств”.

Подводя итог, Араик Арутюнян отметил, что работа в этом вопросе ведется с широким привлечением донорских организаций. “Они помогают нам как в разработке концепции, новой архитектуры, так и в формировании институтов, разработке процедур и порядков. Мы разделим процедуры на несколько групп, некоторые из которых я уже упомянул, это будут процедуры стандартных ситуаций, будут процедуры чрезвычайных ситуаций и будут внешние процедуры”, - сказал руководитель аппарата премьер-министра.

Затем в формате вопросов и ответов была обсуждена тема формирования новой стратегической коммуникационной архитектуры.

Араик Арутюнян поблагодарил за продуктивное обсуждение и отметил, что сделанные замечания послужат основой для повышения эффективности разработки стратегической коммуникационной архитектуры.