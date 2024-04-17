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Сокровища истории: статуэтка XV-XIV вв. до н. э., обнаруженная в могильнике Лчашена была символом власти

Сокровища истории: статуэтка XV-XIV вв. до н. э., обнаруженная в могильнике Лчашена была символом власти

Статуэтка, датируемая XV-XIV вв. до н. э., была обнаружена в 1956 году при раскопках в окрестностях села Лчашен, в могильном кургане N 2 бронзового века. Исследования артефакта представили уровень технического развития того периода и способ выражения символов власти, обусловленный духовными представлениями. 

В беседе с «Арменпресс» научный сотрудник отдела археологии и нумизматики Музея истории Армении Беник Варданян отметил, что эта статуэтка была изготовлена в восковой форме. 

Описывая особенности артефакта, специалист представил, что постамент сделан в виде якоря с шириной 10,8 см. 

На его концах  закреплены две фигурки козлов. В верхней части установлена фигура быка. 

«Эта группа фигур, установленная на постаменте в форме якоря, является одной из главных особенностей Лчашена. В Лчашене были обнаружены десятки статуэток. Но статуэтки с животными, являются исключительными образцами. Эта статуэтка, найденная во втором кургане Лчашена, является символом власти», - сказал он. 

Беник Варданян отметил, что бык в бронзовом веке считался богом грома. Он также был покровителем жизненной силы общины. По его словам, наличие подобной скульптуры в Лчашене говорит о степени формирования власти в этой общине и наличии человека, наделенного властью от божества. 

Гаяне Габоян 

Фотографии: Айк Арутюнян 

Операторы: Ованес Мкртчян, Айк Барсегян


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